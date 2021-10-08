سويسرا تطلب مهلة ووضوحا قبل تطبيق الإصلاحات الضريبية

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طلبت سويسرا من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مزيدا من الوقت والوضوح فيما يتعلق بالموقف القانوني قبل تطبيق الإجراءات الضريبية الجديدة.

جاء ذلك في بيان لوزارة المالية السويسرية، وعقب إعلان المنظمة التوصل لاتفاق بشأن الحد الأدنى العالمي للضرائب على الشركات.

وقالت الوزارة إن "سويسرا تطالب بأخذ مصالح الاقتصادات الصغيرة القوية في الاعتبار عند التنفيذ، وبضمان الوضوح في الموقف القانوني بالنسبة للشركات المعنية بالأمر".

وأضافت الوزارة أنه لن يكون من الممكن تطبيق القواعد الجديدة بحلول 2023 وهو الموعد الذي حددته المنظمة.