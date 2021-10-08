هجوم إسرائيلي ليلي على سوريا.. ماذا في التفاصيل؟!

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أعلنت دمشق، مساء اليوم الجمعة، عن تصدّي الدفاعات الجوية السورية لهجوم إسرائيلي في سماء ريف حمص.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، فإنّ الدفاعات الجوية السورية تصدّت لأهداف معادية في سماء ريف حمص.

ولاحقاً، نقلت "سانا" عن مصدر عسكري سوري قوله إنّه "حوالي الساعة 9:33 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه منطقة التنف العسكري برشقات من الصواريخ باتجاه مطار التيفور العسكري في المنطقة الوسطى".

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن انفجارات عنيفة دوّت في وسط سوريا وفي البوكمال شرقي البلاد، نتيجة ضربات يرجح أنها إسرائيلية على عدة مواقع، والمضادات الأرضية التابعة للجيش السوري تحاول التصدي لها في سماء المنطقة.