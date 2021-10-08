متى يكون صد المهاجرين على حدود الاتحاد الأوروبي غير قانوني؟

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صحفيون استقصائيون من عدة دول أوروبية تمكنوا من توثيق عمليات "صد وإرجاع" على الحدود الكرواتية-البوسنية، من خلال تصويرها بالكاميرات. وعلى الصور التي تعود للفترة بين مايو/ أيار وسبتمبر/ أيلول 2021، تم توثيق 11 حالة، أعيد فيها مهاجرون دخلو كرواتيا بطريقة غير قانونية، أعيدوا بالإكراه إلى داخل البوسنة. أكثر من 140 شخصا أعيدوا بالقوة إلى البوسنة دون الفحص والتأكد من أحقيتهم في طلب اللجوء.

ونشرت وسائل إعلام عدة بينها مجلة "دير شبيغل" الألمانية وصحيفة ليبراسيون الفرنسية (الأربعاء السادس من أكتوبر/ تشرين الأول) تحقيقات توثق استراتيجية "الصد" التي تقودها "وحدات خاصة" من الشرطة بدعم جزئي من أموال الاتحاد الأوروبي في كرواتيا واليونان ورومانيا.

هذه المعلومات "تشوه سمعتنا كاتحاد أوروبي"، بحسب المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية ييلفا يوهانسون. وقالت السياسية السويدية عشية اجتماع في لوكسمبورغ لوزراء الداخلية في الدول الـ27 الأعضاء: "بعض هذه المعلومات تشكل صدمة وأنا قلقة جدا".

وتابعت (الخميس 7/10/2021): "بالتأكيد يجب التحقيق في هذا الأمر"، مضيفة أنها قلقة من احتمال "سوء استخدام الأموال الأوروبية" المخصصة للدول الأعضاء لحماية حدودها، مذكرة بأن الاتحاد يمكن أن يعلق دفع هذه الأموال في حال انتهاك دولة القانون.

وبحسب منظمات حقوقية، شهد العام الماضي لوحده تسجيل أكثر من 16 ألف حالة إرجاع وصد. مثل هذه الحالات سُجلت مؤخرا على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا أيضا. كذلك الأمر على حدود اليونان مع تركيا، وفي عرض البحر أيضا.