سلطات فنلندا والدنمارك والسويد أوقفت استخدام "مودرنا" لدى الشباب الذكور بسبب آثار خطيرة

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أمرت السلطات في بلدان فنلندا والدنمارك والسويد، بالحد من استخدام لقاح "كوفيد 19" الذي تنتجه شركة "مودرنا" لدى الشباب بسبب مخاوف بشأن الآثار الجانبية النادرة للقلب والأوعية الدموية.

وأعلنت هيئة الصحة الوطنية الفنلندية، أنها ستوقف استخدام لقاح "مودرنا" لدى الشباب، وقالت إن جميع الذكور الذين يبلغون من العمر 30 عاما أو أقل سيُعرض عليهم لقاح "فايزر/ بيونتك" بدلا من ذلك، هذا بأعقاب إعلانات من نظيرتيها السويدية والدنماركية، بأن كلاهما سيقيد استخدام لقاح "مودرنا" في التركيبة السكانية المماثلة.