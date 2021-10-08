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مجلة أمريكية تنشر صورة مؤسس "فيسبوك" مرفقة باقتراح مهم... فيديو

8
OCTOBER
2021
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خرج الإصدار الجديد من مجلة "التايم" الأمريكية وعلى غلافها الرئيسي صورة لمؤسس موقع "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، مع اقتراح لحذف الشبكة الاجتماعية.
 
وعلقت المجلة الأمريكية على الصورة بعبارة: "فيسبوك لن يصلح نفسه"، فيما تم ضبط توقيت غلاف العدد الجديد ليتزامن مع إصدار مقال عن الاتهامات الموجهة للشركة، والذي ظهر هذا الأسبوع في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال محادثات مطولة أجريت مع مؤسسها بشأن الأخطاء الحاصلة على منصة التواصل الاجتماعي.
 
 
وخلال الأسابيع العديدة الماضية، كشفت هوغين عن آلاف الوثائق التي تشير إلى أن "فيسبوك" أخفت أدلة وكذبت بشأن منصتها التي تنشر ما وصفته بـ"معلومات ضارة".
 
وتكشف الوثائق الصادرة عن هوغين، مديرة المنتجات السابقة في "فيسبوك"، أيضا أن "فيسبوك" كانت على علم بأن منصتها للتواصل الاجتماعي ألحقت ضررا بالصحة العقلية للمراهقين.
 
وكشفت هوغين علنا عن نفسها كمبلغ عن المخالفات في "فيسبوك" يوم الاثنين، وبعد وقت قصير من المقابلة، عانى "فيسبوك" ومنصاته التابعة "إنستغرام" و"ماسنجر" و"واتساب" من تعطل لأكثر من ست ساعات. قال الفريق الفني إن الانقطاع كان بسبب تحديث بروتوكول.
 
 
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