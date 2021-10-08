ارتفاع عدد مصابي زلزال اليابان إلى 32 شخصا بينهم 3 في حالة حرجة

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ارتفع عدد مصابي الزلزال الذي ضرب اليابان مساء أمس الخميس إلى 32 شخصا، بينهم 3 في حالة حرجة، وجاء ذلك بحسب وكالة كيودو، نقلاً عن بيانات من إدارة الإطفاء.

طوكيو - سبوتنيك. هذا وضرب زلزال قوي، مساء يوم الخميس، العاصمة اليابانية. وفي البداية، تم تحديد حجمه بأنه بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، ولكن تم تخفيضه بعد ذلك إلى درجة 5.9.

وأفادت تقارير عن حرائق وانقطاعات في أنابيب المياه. كما أوقف الزلزال بشكل مؤقت مترو أنفاق طوكيو وقطارات شينكانسن السريعة.

وفي الوقت الحاضر، تمت استعادة حركة المرور في جميع الاتجاهات بالكامل تقريبًا. لا يوجد ضرر في المطارات الواقعة في العاصمة.