living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مناصب جديدة لقادة طالبان.. ما الذي تخطط له الحركة؟

8
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت حركة طالبان عن تعيين 38 قياديا في مناصب حكومية ووزارية ومستشارين للوزراء ومسؤولين عن الإدارات المحلية ونوابا لهم، وذلك وفقا لبيان ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحركة الثلاثاء.
 
واتفق محللون سياسيون أفغان على أن حكومة طالبان "المؤقتة" تواجه عقبات كثيرة في طريق الاعتراف الدولي بشرعيتها، خاصة بعد ضم الحركة شخصيات مدرجة بلائحة العقوبات الدولية إلى الحكومة الجديدة وغياب التمثيل النسائي والأقليات.
 
ومن أبرز أعضاء الحكومة المدرجين على لوائح العقوبات سراج الدين حقاني، الذي تم اختياره وزيرا للداخلية، وهو نجل مؤسس شبكة "حقاني" المصنفة من قبل الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية، ومحمد حسن أخوند، القائم بأعمال رئيس الوزراء، ومدرج على قوائم عقوبات الأمم المتحدة.
 
 
أولويات طالبان
 
ويقول المحلل السياسي الأفغاني شادي خان سيف، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" إن حكومة طالبان تركز عملها حاليا في معالجة آلية تقاسم السلطة داخل الحركة، ولا تكترث كثيرا بالأولويات الفورية لأفغانستان أو احتياجات المواطنين.
 
وعن تقييمه للتعيينات الحكومية، أوضح سيف أن طالبان تهدف لإرسال إشارة قوية للمعارضة الداخلية حول قوتها وقدرتها على السيطرة، بما يعزز تصدرها لهيكل السلطة وزيادة نصيبها فيه.
 
وأضاف المحلل السياسي الأفغاني أن طالبان "تواجه مشكلة حقيقية في تعامل الغرب والولايات المتحدة والأمم المتحدة مع كبار المسؤولين الجدد، لأن معظمهم مدرجين على قوائم العقوبات الدولية".
 
وعن دلالة هذه المفارقة أوضح سيف أن طالبان "متمسكة بموقفها ولن تتنازل عن اختياراتها وعلاقاتها الداخلية، رغم أن الاعتراف الدولي بها أمر بالغ الأهمية لتوفير المساعدات الإنسانية للبلاد".
 
وتواجه طالبان، منذ توليها السلطة، أزمات اقتصادية طاحنة، فضلا عن تراجع كبار المانحين الدوليين عن تقديم المساعدات التي يعتمد عليها اقتصاد أفغانستان بشكل كبير.
 
موارد الحركة
 
وبحسب المحلل السياسي الأفغاني، فإن طالبان تعتمد حاليا على تحصيل الإيرادات الداخلية والجمارك وغيرها، ومساعدات العالم الإسلامي وباكستان والصين، للحفاظ على سير الأمور في البلاد، حتى ولو بشكل بائس في ظل العقوبات.
 
ولفت المحلل الأفغاني إلى أنه ليس من المرجح أن تندلع احتجاجات شعبية غاضبة على نطاق واسع بسبب سوء المعيشة، لكن إذا استمرت الأمور على هذا النحو، فإن تدهور الأوضاع سيجبر المواطنين في نهاية المطاف على المطالبة بحقوقهم.
 
الاعتراف الدولي
 
وبشأن الاعتراف الدولي بحكومة طالبان، قال هكمال مسعود زاي، رئيس نادي باكيا للصحافة في أفغانستان، إن الحركة أُجبرت على تشكيل حكومة استجابة لمطالب المجتمع الدولي، لأنها إذا لم تقدم على هذه الخطوة لن تحظى بأي اعتراف بشرعيتها.
 
وعن إمكانية رفع العقوبات الدولية عنها، قال زاي إن هذا غير متوقع لأنه يتطلب مرونة وتحسنا في العلاقات الدولية بين طالبان والمجتمع الدولي، وهذه الإمكانيات لا تتوافر لدى الحركة حاليا.
 
وتعرضت الحكومة الانتقالية التي شكلتها طالبان، في سبتمبر الماضي، لانتقادات دولية شملت الاستياء من استبعاد المرأة وعدم تمثيل الأقليات وأطياف المجتمع.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout