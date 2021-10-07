معهد الاقتصاد والسلام: تغير المناخ يؤدي إلى تدهور الموارد الطبيعية والصراعات العالمية

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أفاد تقرير من معهد الاقتصاد والسلام اليوم الخميس، بأن حلقة مفرغة تربط استنفاد الموارد الطبيعية بالصراعات العنيفة في أجزاء من العالم ومن المرجح أن تتفاقم بسبب تغير المناخ.



وجاء في تقرير "سجل التهديدات البيئية"، أن انعدام الأمن الغذائي والجفاف وتأثير الكوارث الطبيعية إضافة إلى النمو الكبير في عدد السكان يؤجج الصراعات ويؤدي لتشريد الناس في الأماكن الأكثر عرضة لهذه المشاكل.



وبحسب المعلومات، لجأ المعهد إلى بيانات الأمم المتحدة وبعض المصادر الأخرى، لنيل المعلومات عن الدول والمناطق الأكثر عرضة للخطر نتيجة المشاكل المذكورة.



ومن جهته، أوضح سيرج ستروبانتس، مدير المعهد لأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "أن التقرير المنشور يسمي 30 دولة تمثل "نقاطاً ساخنة" تواجه أعلى المخاطر ويقطنها 1.26 مليار شخص".



وذكر التقرير أن رصيد أفغانستان هو الأسوأ بين الدول الـ30، إلى جانب منطقتي الساحل والقرن الإفريقي، إذ تبيّن أن الصراع المستمرّ بها أضعف قدرتها على مواجهة المخاطر الّتي تطال مشاكل في إمدادات المياه، الغذاء، تغير المناخ، تناوب الفيضانات وموجات الجفاف.