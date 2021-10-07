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البيت الأبيض: لا بد من إجراء إصلاحات بسبب مخاوف الخصوصية المتعلقة بفيسبوك

7
OCTOBER
2021
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قال البيت الأبيض، إنه لا بد من فعل المزيد من العمل ومن إجراء إصلاحات بالنظر إلى مخاوف الخصوصية والثقة، التي أثيرت بشأن عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك.
 
جاء ذلك على لسان سكرتيرة البيت الأبيض الصحفية جين ساكي، بعد يوم من إدلاء مديرة المنتجات السابقة في فيسبوك فرانسيس هوجين بشهادة أمام الكونغرس بشأن مخاوف من إلحاق الشركة الضرر بصحة الأطفال العقلية وتأجيج الانقسامات.
 
ونفى مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، الاتهامات التي وجهت إلى عملاق التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنها غير صحيحة.
 
وبعد جلسة استماع لمسؤولة المحتوى السابقة في "فيسبوك"، فرانسيس هوغن، أمام الكونغرس الأمريكي، وجه مؤسس التطبيق الأشهر مارك زوكربيرغ، مذكرة إلى موظفيه ونشرها عبر صفحته، أكد فيها أن الادعاءات والاتهامات الأخيرة حول تأثيرات التطبيق على المجتمع "لا معنى لها".
 
كما نفى أن يكون "فيسبوك" يروج للحقد والانقسامات في المجتمعات ويؤذي الأطفال ويحتاج إلى تنظيم، مؤكدا أن الاتهامات الموجهة لشركته بتغليب الربح المالي على السلامة هي غير صحيحة.
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