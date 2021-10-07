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في سويسرا.. اقنع صديقاً بتلقي لقاح كورونا واحصل على هدية من الدولة

7
OCTOBER
2021
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يمكن للمواطنين السويسريين الذين يقنعون أصدقاءهم بتلقي لقاح الوقاية من كورونا الفوز بوجبة مجانية في مطعم أو التمتع بنزهة في دار سينما هدية من الدولة بموجب خطة تستهدف زيادة معدل التطعيم المنخفض في البلاد.

وشهدت سويسرا احتجاجات عدة مناهضة للتطعيم. ولم يحصل 42 في المئة من سكانها البالغ عددهم 8.7 مليون نسمة على جرعات التطعيم كاملة بعد وهي نسبة مرتفعة نسبيا وفقا للمعايير الأوروبية.

وقال وزير الصحة آلان برسيه في مؤتمر صحافي في برن، وهو يعلن ما وصفها بخطة تحفيزية غير عادية "معدل التطعيم.. لا يزال منخفضاً جداً وهذا يعني أننا لا يمكننا إنهاء إجراءات الحد من تفشي المرض".

وبموجب المبادرة، التي تبلغ تكلفتها 150 مليون فرنك سويسري، سيطلب من كل شخص حصل على التطعيم حديثاً ترشيح شخص آخر يمكن إقناعه بتلقي التطعيم وحينها سيحول إلى رصيده 50 فرنكاً يمكن أن يدفعها نقدا في مطعم أو دار سينما.

وقالت الحكومة إنها تعتزم أيضاً إعلان أسبوع وطني لتلقي التطعيمات من خلال توفير 170 مركزا متنقلا لإعطاء اللقاحات.

 

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