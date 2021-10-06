بلينكن: من مصلحة كل من واشنطن وموسكو إحياء الصفقة النووية مع إيران

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أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن اعتقاده بأن إحياء الصفقة النووية مع إيران من مصلحة كل من الولايات المتحدة وروسيا.

وعلق بلينكن على اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف قبل لقاء الأخير مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، مشيرا الى أنه "بالنسبة للإتصال فكنا نركز على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى عام 2015). أعتقد أن الولايات المتحدة وروسيا تتشاركان الاهتمام بالعودة المتبادلة إلى تطبيق خطة العمل".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف أجرى مكالمة هاتفية مع بلينكن ترأس أجندتها ملف برنامج إيران النووي. مشيرة إلى أن الاتصال بادر إليه الجانب الأميركي، وأن الوزيرين "تبادلا الآراء بشأن أفق استئناف التطبيق الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، وأجندة الاتصال شملت أيضا طيفا من المسائل المطروحة على الأجندة الثنائية".