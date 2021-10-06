تقرير يظهر أقوى جوازات السفر حول العالم... دولتان تتقاسمان المركز الأول

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أظهر تقرير شركة "هينلي وشركاء الاستشارية العالمية للمواطنة والإقامة"، أقوى جوازات السفر حول العالم.

وقالت "وكالة يونهاب" الكورية الجنوبية، إن كوريا الجنوبية احتلت مع ألمانيا المرتبة الثانية في الترتيب العالمي، مع وصول عدد الدول التي يتيح جوار السفر الكوري للمواطنين التنقل إليها دون تأشيرة إلى 190 دولة.

وأضافت أن اليابان وسنغافورة تصدرتا الترتيب العالمي حيث يتيح جواز سفر البلدين للمواطنين زيارة 193 دولة حول العالم دون تأشيرة، فيما جاءت فنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وإسبانيا في المركز الثالث، ثم النمسا والدنمارك في المركز الرابع، وفرنسا وأيرلندا وهولندا والبرتغال والسويد في المركز الخامس.

وتابعت الوكالة أن كوريا الشمالية احتلت المرتبة الـ109 حيث يتيح جواز السفر الكوري الشمالي للمواطنين دخول 39 دولة في العالم دون تأشيرة، مؤكدة أن 8 دول فقط على رأسها نيبال وفلسطين والصومال واليمن وغيرها احتلت مرتبة أدنى من كوريا الشمالية في التصنيف.

ويعد مؤشر هينلي لجوازات السفر تصنيفا عالميا يشمل 199 دولة في العالم عن جوازات السفر الأكثر ملاءمة للسفر استنادا إلى بيانات صادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي.