لندن تستعين بأربعين رجل إطفاء للسيطرة على حريق مجهول السبب قرب البرلمان

A + A -

قالت فرقة الإطفاء بلندن، اليوم الثلاثاء، إنها سيطرت على حريق شب بمحطة مترو أنفاق ويستمنستر بوسط العاصمة البريطانية، وإنه سيجري التحقيق في سبب الدخان الذي أطلق الإنذار.

لندن- سبوتنيك. وذكرت إدارة الإطفاء في بيان أنه تم استدعاء الفرقة في الساعة 11:29 وخضع الحادث للسيطرة بحلول الساعة 12:49 (بالتوقيت المحلي) وحضر طواقم الإطفاء من لامبيث ويوستون وأولد كينت رود وسوهو مكان الحادث".

استدعت السلطات ستة سيارات إطفاء ونحو 40 من رجال الإطفاء بعدما انطلق دخان كثيف من غرفة كهرباء بالطابق السفلي لمحطة المترو الواقعة قرب مبنى البرلمان والمقر الرسمي لرئيس الوزراء في 10 داونينج ستريت، ومباني حكومية أخرى.

وأضافت قوات الإطفاء في لندن، أن نحو 100 راكب غادروا المحطة قبل وصول رجال الإطفاء، إثر الحادث، ولم تشر إلى وقوع أي إصابات أو خسائر مادية.