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وزير خارجية اليونان يحث البرلمان على تمرير الاتفاق الأمني مع فرنسا لردع "عدوان الجار"

6
OCTOBER
2021
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حث وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، اليوم الثلاثاء، برلمان بلاده على التصديق على الاتفاق الأمني مع فرنسا، معتبرا أن "عدوان البلد المجاور" لا يسمح برفاهية رفضه.
 
ونقلت وكالة الأنباء اليونانية الرسمية عن ديندياس قوله أمام لجنة الدفاع والشؤون الخارجية بالبرلمان خلال مناقشة التصديق على الاتفاقية الأمنية بين اليونان وفرنسا "إن توقيع هذه الاتفاقية يعد نجاحا وطنيا كبيرا والسعي الأيديولوجي لإضعاف الاتفاق مع فرنسا ليس في المصلحة الوطنية لأن عدوان الجار لا يسمح برفاهية التصويت ضد هذه الاتفاقية".
 
وأضاف ديندياس "البعض "يقلل من شأنها كصفقة فرقاطات ولكن رغم عدم التقليل من أهمية هذا السلاح الضروري للغاية بالنسبة لنا فإن الاتفاق الأمني مع فرنسا مهم لصون مصالح بلدنا".
 
وفي حديثه عن سلوك تركيا، قال وزير الخارجية "لدينا جار كبير جدا، حتى لا نسميه بالعدواني التام، ونرد على هذا الجار عند الضرورة، سواء في العلن أو في الحوار بيننا وفي المحافل الدولية"، مضيفا "نقول بوضوح لتركيا إن نزاعنا يمكن حله ودعونا نحله لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري وإذا لم نتفق نذهب إلى محكمة العدل الدولية".
 
أعلنت فرنسا واليونان، يوم الثلاثاء الماضي، عن صفقة دفاعية كبيرة تصل قيمتها، بحسب مصادر رسمية إلى نحو 3.5 مليار دولار، وتشمل بما في ذلك شراء أثينا ثلاث سفن حربية فرنسية.
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