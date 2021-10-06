زلزال قوي يهز شمال اليابان وتعليق خدمة القطارات

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قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إن زلزالا شدته 5.9 درجة ضرب مقاطعة آوموري وإيوات في شمال البلاد في الساعات الأولى من صباح الأربعاء (بالتوقيت المحلي، الثلاثاء بتوقيت غرينتش)، لكنه لم يسبب موجات مد (تسونامي).

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.اتش.كيه)/ إن الزلزال وقع في حوالي الساعة (02.46) صباحا بالتوقيت المحلي (17.46 مساء الثلاثاء).

ولم ترد أنباء عن أضرار في محطة لمعالجة الوقود النووي بالمنطقة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون، أنه تم نقل شخصين إلى المستشفى بعد إصابتهما بجروح، بينما تم تعليق بعض خدمات القطارات في المنطقة لإجراء فحوص بشأن السلامة، وفقا لرويترز.

وبلغت شدة الزلزال (+5) بالمقياس الياباني لشدة الزلازل، وهو مستوى قد يسببب أضرارا ببعض المباني.