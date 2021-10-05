البيت الأبيض يكشف عن محادثات أميركية - صينية ستُجرى قريباً

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قال البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن جيك سوليفان، مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن للأمن القومي، سيجري محادثات مع كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي في سويسرا هذا الأسبوع.



ويأتي الاجتماع في وقت تتصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم بشأن مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك تايوان.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الدبلوماسيين "سيتابعان المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس بايدن في 9 سبتمبر مع الرئيس شي، بينما نواصل السعي لإدارة المنافسة بشكل مسؤول بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية".



وسيكون هذا أول لقاء مباشر بين سوليفان ويانغ منذ التبادلات الحادة بين الاثنين في ألاسكا شهر مارس المنصرم.