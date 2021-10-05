روسيا تهدد بفرض غرامة طائلة على فيسبوك بسبب عدم سحب مضامين غير قانونية

A + A -

هددت روسيا "فيسبوك" بفرض غرامة قد تتجاوز مئات الملايين من اليورو بسبب "عدم سحبها مضامين تصنفها موسكو غير قانونية"، في حلقة جديدة من حملة موسكو على عمالقة الإنترنت، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".



وقالت هيئة الاتصالات الروسية "روسكومنادزور" في بيان إن "هذا المبلغ قد يصل إلى ما بين 5% و 10% من حجم التداول السنوي"، للشركة الأميركية في روسيا.



وقد تعادل هذه النسبة عشرات المليارات من الروبلات (عدة مئات من الملايين من اليورو)، بحسب الصحيفة الاقتصادية "فيدوموستي" الروسية.



واعلنت "روسكومنادزور" أنها "تقدمت بشكوى ضد فيسبوك لرفضها مرارا حذف معلومات خطيرة منشورة على شبكتها وعلى إنستغرام"، التي تملكها كذلك المجموعة الأميركية.



واشارت إلى أنه "سيتعين على المحكمة الروسية تحديد مبلغ الغرامة المحتملة".



وتم بالفعل تغريم فيسبوك 90 مليون روبل لارتكاب عدة انتهاكات، وفقا لوسائل إعلام روسية، لكنها مبالغ صغيرة مقارنة بالغرامات التي تهدد الآن شبكة التواصل الاجتماعي، بحسب هيئة الاتصالات الروسية.



وتفرض روسيا بانتظام عقوبات على الشركات الرقمية الكبيرة بتهمة عدم إزالة مضامين تروج للمخدرات أو الانتحار أو ترتبط بالمعارضة".