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تأييد توصية بالعفو عن جورج فلويد في قضية تجارة المخدرات بعد وفاته

5
OCTOBER
2021
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أعلن مجلس تكساس للعفو والإفراج المشروط في ولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، عن تأييده للتوصية بالعفو عن جورج فلويد بعد وفاته في قضية تجارة المخدرات عام 2004.
 
وحث رئيس المجلس وحاكم الولاية جريج أبوت، على اتباع التوصية واتخاذ قرار رسمي من محكمة العفو بالعفو عن فلويد بعد وفاته.
 
وقال كيم أوج المدعي العام في تكساس في بيان: "نأسف لوفاة جورج فلويد المقيم في هيوستن ونأمل أن تجد أسرته العزاء في قرار المجلس يوم الاثنين، وهو التوصية بالعفو."
 
في وقت سابق، قدمت المحامية أليسون ماتيس التماسًا للحصول على عفو بعد وفاة فلويد في قضية تجارة مخدرات.
 
تم القبض على فلويد في تكساس في فبراير/شباط 2004، بتهمة بيع الكوكايين لشخص لم يذكر اسمه، ثم أقر فلويد بالذنب وانتهى به الأمر في السجن لمدة 10 أشهر.
 
أثار مقتل فلويد الأمريكي من أصل أفريقي على يد ضابط الشرطة الأبيض ديريك شوفين في 25 مايو/ أيار من العام الماضي، احتجاجات وأعمال شغب جماهيرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، فضلاً عن نقاش عام حول الحاجة إلى إصلاح الشرطة.
 
في يونيو/ حزيران 2021، حكمت محكمة في مينيابوليس على شوفين بالسجن 22 عامًا، وستبدأ محاكمة ضباط الشرطة الثلاثة الآخرين في آذار/مارس المقبل.
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