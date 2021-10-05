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وكالة: مبعوث أمريكي كبير يثير قضية خاشقجي في محادثات مع السعوديين

5
OCTOBER
2021
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كشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى، يوم أمس الاثنين، أن وفدا أمريكيا برئاسة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، أثار قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في محادثات مع مسؤولين سعوديين كبار، الأسبوع الماضي.
 
وذكرت وكالة "رويترز" أن سوليفان والمبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط بريت ماكغورك ومسؤولين أمريكيين آخرين التقوا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين كبار آخرين في الرياض في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي.
 
وكان الهدف الرئيسي للمحادثات مناقشة الصراع اليمني وسبل ترتيب وقف لإطلاق النار.
 
لكن مسؤولا كبيرا في إدارة الرئيس جو بايدن أدلى بإفادة للصحفيين بشأن زيارة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إلى واشنطن هذا الأسبوع، قال إن الوفد الأمريكي إلى السعودية أثار أيضا قضية خاشقجي بشكل خاص وقضية حقوق الإنسان بوجه عام.
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