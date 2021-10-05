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أول تعليق من زوكربيرغ على تعطل منصات "فيسبوك"

5
OCTOBER
2021
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قدم رئيس شركة "فيسبوك"، الملياردير الأمريكي، مارك زوكربيرغ، اعتذاره لتعطل منصات التواصل الاجتماعي التابعة له، مؤكدا أنها باتت تعود للعمل بشكل طبيعي.
 
وقال زوكربيرغ، في تدوينة مقتضبة عبر "فيسبوك" تمثل أول تعليق منه على الحادث: "فيسبوك وإنستغرام وواتس آب وميسينجر تعود الآن للعمل في الإنترنت".
 
وتابع: "أعتذر للاضطراب الذي وقع اليوم، أعرف المدى الكبير لاعتمادكم على خدماتنا للبقاء على اتصال بالناس الذين تحبونهم".
 
 
وواجهت منصات "فيسبوك" و"ميسينجر" و"واتس آب" و"إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، منذ مساء الاثنين، عطلا كبيرا أسفر عن تعليق عملها على نطاق عالمي ما استمر لحوالي 7 ساعات.
 
وأوضحت شركة "فيسبوك" في تغريدة على "تويتر": "نحن على علم بأن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج".
 
ولاحقا أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن شركة "فيسبوك" قالت إنه من غير المحتمل أن يكون العطل الذي أصاب منصاتها بفعل هجمات إلكترونية.
 
وتراجعت أسهم "فيسبوك" بواقع 5.5% بعد تعطل خدمات الموقع ومنصتي "إنستغرام" و"واتساب"، حيث انخفض سهم "فيسبوك" إلى مستوى 323.56 دولار، بعد خسارة 19.5 دولار.
 
وأفادت مجلة "فوربس" بأن زوكربيرغ، مؤسس "فيسبوك"، خسر حوالي 7 مليارات دولار بسبب تراجع أسهم الشركة الأمريكية.
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