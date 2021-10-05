البيت الأبيض يوجه ضربة جديدة لفيسبوك في "يوم العطل"

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ضربة جديدة تعرض لها موقع فيسبوك، بعد تصريحات البيت الأبيض، التي أشارت لعدم نجاح "القيود الذاتية للموقع"، والتي صاحبت يوما عصيبا تمثل بعطل كبير تعرض له الموقع وتطبيقاته.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "مواقع التواصل الاجتماعي أثبتت أن العمل وفق قيودها الذاتية لم ينجح".

وأضافت: " ما كشف عنه بشأن فيسبوك بالأمس مزعج وسنواصل دعم جهود الإصلاح الجذري للمشكلات الراهنة".

وجاءت تصريحات البيت الأبيض بعد أن كشفت مديرة سابقة في فيسبوك عن سياسات الشركة التي تضع "الأرباح أولا" في التعامل مع المستخدمين.

وكشفت مديرة الإنتاج السابقة في موقع فيسبوك، فرانسيس هوغن، خلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" التلفزيوني، أنها كانت وراء تسريب معلومات تتعلق بسياسات فيسبوك إلى صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأضافت أن عملاق التواصل الاجتماعي "يطبق قواعد مختلفة على الحسابات رفيعة المستوى"، مبرزة أن المنصة لعبت دورا في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول.

كما قالت إن فيسبوك "يضع الأرباح في مقدمة اهتماماته، وذلك على حساب خطاب الكراهية".

وتأتي التصريحات مع "يوم العطل الكبير"، حيث توقف موقع فيسبوك والتطبيقات المرتبطة به مثل إنستغرام وواتساب.