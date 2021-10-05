living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البيت الأبيض يوجه ضربة جديدة لفيسبوك في "يوم العطل"

5
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ضربة جديدة تعرض لها موقع فيسبوك، بعد تصريحات البيت الأبيض، التي أشارت لعدم نجاح "القيود الذاتية للموقع"، والتي صاحبت يوما عصيبا تمثل بعطل كبير تعرض له الموقع وتطبيقاته.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "مواقع التواصل الاجتماعي أثبتت أن العمل وفق قيودها الذاتية لم ينجح".

وأضافت: " ما كشف عنه بشأن فيسبوك بالأمس مزعج وسنواصل دعم جهود الإصلاح الجذري للمشكلات الراهنة".

وجاءت تصريحات البيت الأبيض بعد أن كشفت مديرة سابقة في فيسبوك عن سياسات الشركة التي تضع "الأرباح أولا" في التعامل مع المستخدمين.

وكشفت مديرة الإنتاج السابقة في موقع فيسبوك، فرانسيس هوغن، خلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" التلفزيوني، أنها كانت وراء تسريب معلومات تتعلق بسياسات فيسبوك إلى صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأضافت أن عملاق التواصل الاجتماعي "يطبق قواعد مختلفة على الحسابات رفيعة المستوى"، مبرزة أن المنصة لعبت دورا في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول.

كما قالت إن فيسبوك "يضع الأرباح في مقدمة اهتماماته، وذلك على حساب خطاب الكراهية".

وتأتي التصريحات مع "يوم العطل الكبير"، حيث توقف موقع فيسبوك والتطبيقات المرتبطة به مثل إنستغرام وواتساب.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout