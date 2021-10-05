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بعد العطل العالمي.. مدير التكنولوجيا لدى فيسبوك: أنا آسف!

5
OCTOBER
2021
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قدمت شركة فيسبوك اعتذارها عن العطل الفني الذي أدى لانقطاع خدماتها لنحو ساعات منع مستخدمي الشركة البالغ عددهم 3.5 مليار من الدخول على خدماتها للتواصل الاجتماعي والتراسل.

وقال مايك شروبفر مدير التكنولوجيا لدى فيسبوك "إلى كل شركة صغيرة وكبيرة، إلى كل أسرة وكل فرد يعتمد علينا، أنا آسف". وأضاف أنه "قد تستغرق عودة الخدمات بنسبة 100 بالمئة بعض الوقت".

وقال عدد من موظفي فيسبوك طلبوا عدم الكشف عن هويتهم إنهم يعتقدون أن العطل نتيجة خطأ داخلي.

وقال خبراء أمنيون إن من المحتمل أن يكون العطل نتيجة خطأ غير مقصود أو عملا تخريبيا من قبل شخص من الداخل.

وتفقد فيسبوك، وهي ثاني أكبر منصة إعلانية رقمية في العالم، نحو 545 ألف دولار عائدات الإعلانات في الولايات المتحدة كل ساعة انقطاع للخدمة، وفقا لتقديرات شركة قياس الإعلانات ستاندرد ميديا إندكس.

واعتذرت فيسبوك لكنها لم توضح على الفور سبب العطل، الذي وصفه موقع داون ديتكتور، الذي يتتبع حالات انقطاع خدمات الانترنت، بأكبر خلل على الإطلاق تتعرض له فيسبوك.

كان الانقطاع ثاني ضربة تواجهها فيسبوك خلال يومين بعدما واجهت اتهامات الأحد بتفضيل الربح مرارا على تضييق الخناق على خطاب الكراهية والمعلومات المضللة.

وبدأ انقطاع خدمات فيسبوك وإنستجرام وواتساب، التابعين لها، في حوالي الساعة 1200 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1600 بتوقيت جرينتش). وبدأت الخدمات تعود في حوالي الساعة 0545 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وهبط سهم فيسبوك 4.9 في المئة، أكبر خسارة يومية له منذ نوفمبر الماضي، وسط عمليات بيع أوسع لأسهم التكنولوجيا يوم الاثنين، مع تدفق العالم على تطبيقات منافسة مثل تويتر وتيك توك. وارتفع السهم بنحو نصف نقطة مئوية في تعاملات ما بعد الإغلاق عقب استئناف الخدمات.

 

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