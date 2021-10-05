بعد تعطله لساعات.. رسالة جديدة عند محاولة فتح موقع "فيسبوك"

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أفاد مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بأن رسالة جديدة تظهر عند محاولة فتح الموقع المعطل منذ ساعات.

وتظهر في الرسالة الجديدة عبارة "عذرا، هناك خطأ ما. نحن نعمل على حله وسنصلحه بأسرع ما يمكن"، بدلا من العبارة السابقة "نواجه مشاكل في إيجاد هذا الموقع".

وأكدت شركة "فيسبوك" أنها تعمل على عودة خدمة منصاتها المعطلة بأسرع ما يمكن.

وفي سياق متصل، أفادت مجلة "فوربس" بأن مؤسس موقع "فيسبوك" مارك زوكربرغ خسر حوالي 7 مليارات دولار بسبب تراجع أسهم "فيسبوك" بنسبة 5% في أعقاب تعطل منصتها للتواصل الاجتماعي.