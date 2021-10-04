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الكرملين يرفض اتهامات وثائق باندورا في حق مقربين من بوتين

4
OCTOBER
2021
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 رفض الكرملين، اليوم، التحقيق الصحافي الواسع النطاق المعروف باسم "وثائق باندورا"، والذي تضمن اتهامات لعدد من الشخصيات الروسية المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين بامتلاك ثروات هربوها إلى خارج البلد، معتبرا أنها "اتهامات لا أساس لها"، وفق "وكالة الصحافة الفرنسية".

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "لا أفهم كيف يمكن اعتبار هذه المعلومات موثوقة ... حين تصدر منشورات جدية مبنية على أمور أو تشير إلى أمور جدية، عندها سنطلع عليها باهتمام".

وساهم زهاء 600 صحافي في التحقيق الذي نشره الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين بعنوان "وثائق باندورا".

وجاء في التحقيق أن سفيتلانا كريفونوغيخ التي عرفت عنها وسائل إعلام روسية بأنها عشيقة سابقة لبوتين، اشترت العام 2003 شقة بقيمة 4 ملايين دولار في موناكو من خلال حسابات مصرفية "أوفشور".

وكان موقع روسي متخصص في التحقيقات أورد في تشرين الثاني 2020 أن هذه المرأة ارتبطت بعلاقة مع بوتين في التسعينات وحتى أوائل سنوات الألفين، وأنها جمعت في تلك الفترة ثروة هائلة.

وذكر الموقع أنها أنجبت لبوتين طفلة ولدت العام 2003 واسمها إليزافيتا.

وسبق أن نفى الكرملين مزاعم الموقع الروسي ووصفها بيسكوف في تشرين الثاني 2020 بأنها "استفزازات" وصحافة "وضيعة".

وفي تموز الماضي، أعلنت وزارة العدل الموقع جهة "غير مرغوب فيها" وحظرت كل نشاطاته تحت طائلة عقوبات جنائية.

وحظرت السلطات في الأشهر الأخيرة بضع وسائل إعلام استقصائية روسية أجرت تحقيقات عن مقربين من بوتين، وهو موضوع بالغ الحساسية في روسيا، أو صنفتها "عملاء للخارج"، وهو وصف يعقد عملها.

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