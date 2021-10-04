بعد إعلانه اعتزال السياسة… رئيس الفلبين: ابنتي سترشح نفسها للرئاسة

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قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، يوم السبت، إن ابنته، سارة، ستخوض انتخابات الرئاسة في عام 2022، وأن مساعد والدها منذ فترة طويلة الذي رشح نفسه لمنصب نائب الرئيس سيكون نائبها.

موسكو - سبوتنيك. ونقل تقرير لشبكة ABS-CBN الإخبارية، تصريحات الرئيس خلال مقابلة أجراها مع صحفي مباشرة بعد أن أعلن أنه سيعتزل السياسة.

وعندما سئل دوتيرتي "إذن من الواضح أن (المرشح) سيكون سارة-جو" قال "ستكون سارة-جو".

وردا على سؤال لتأكيد ما قاله الرئيس، قالت المتحدثة باسم دوتيرتي كاربيو لوكالة رويترز "ما أعرفه هو أيضا ما ورد في الأخبار المحلية. ليس لدينا تعليق على ذلك".

وعند سؤاله عن الموعد الذي ستقدم فيه ابنته ترشيحها قال "أنا فعلا لا أعرف. ليس لدي أي فكرة على الإطلاق".

وتشغل ابنة الرئيس الفلبيني حاليا منصب رئيس بلدية دافاو، ثالث أكبر مدن الفلبين، وتقدمت يوم السبت للترشح لمنصب رئيس البلدية مرة أخرى.

ويعتزم دوتيرتي، الانسحاب من الحياة السياسية، حيث أعلن أنه لن يترشح لمنصب نائب الرئيس في العام 2022.

ويأتي انسحاب دوتيرتي من الحياة السياسية بشكل مفاجئ في المكان الذي كان يتوقع أن يسجّل فيه ترشحه، لكنه في الوقت ذاته، لم يحدد متى سيترك السياسة.

وفجر دوتيرتي خبر انسحابه من الحياة السياسية لكنه لم يكشف عن هوية خلفه المحتمل، فيما يتوقع الكثيرون أن تكون ابنته ساره التي تصدرت استطلاعات الرأي الأخيرة هي رئيس البلاد القادم.

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