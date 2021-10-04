لاتفيا... 10 آلاف مواطن يوقعون عريضة لإجبار غير الملقحين على دفع ثمن العلاج

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وقع أكثر من 10 آلاف من سكان لاتفيا على مبادرة لإجبار الأشخاص الذين يتلقون العلاج في المشافي بسبب كوفيد-19 في حال لم يتلقوا اللقاح سابقا، على دفع ثمن علاجهم.

وجرى جمع التوقيعات في بوابة المبادرات الاجتماعية اللاتفية. ووفقا للقانون، يتوجب على البرلمان أن يبحث المبادرة في حال جمعت 10 آلاف توقيع.

وأوضحت المبادرة أنه كل يوم يزداد عدد مرضى كوفيد-19 الذين يدخلون المشافي بإصابات شديدة، والذين لم يتلقوا اللقاح المضاد للمرض.

وأشارت المبادرة إلى أن كلفة اللقاح الواحد أقل بـ400 مرة من ثمن علاج حالة مستعصية واحدة لشخص لم يتلق اللقاح، مضيفة أنه في الوقت الحالي يسدد دافعو الضرائب هذه التكاليف.

وأضافت أن 97 بالمائة من الأشخاص الذين يدخلون المستشفى بإصابات شديدة غير ملقحين.

ومن الجدير بالذكر، أن أقل من 50 بالمئة من سكان لاتفيا كانوا قد تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.