تحقيق "أوراق باندورا" يصف الولايات المتحدة بأنها أكبر ملاذ ضريبي على الإطلاق

A + A -

قالت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة الأمريكية تم وصفها في تحقيق "أوراق باندورا" الذي أعده الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، بأنها "أكبر ملاذ ضريبي على الإطلاق".

موسكو - سبوتنيك. وتفيد الوثائق المسربة في تحقيق "أوراق باندورا" بأن ولاية داكوتا الجنوبية الأمريكية تحديدا تخفي مليارات الدولارات المملوكة لأشخاص سبق اتهامهم بارتكاب جرائم مالية خطيرة.

وكشف تحقيق "أوراق باندورا" عن تحويل عشرات الملايين من الدولارات من شركات في أوروبا ومنطقة البحر الكاريبي، إلى ولاية داكوتا الجنوبية.

وأوضح التحقيق أن داكوتا الجنوبية ونيفادا وأكثر من 12 ولاية أمريكية أخرى، برزت في مقدمة الأماكن التي توفر السرية المالية.

ويأتي وصف الولايات المتحدة في التحقيق بأنها أكبر ملاذ ضريبي على الإطلاق، ليضع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في موقف محرج، نظرا إلى وعوده السابقة بقيادة الجهود الدولية لضمان شفافية النظام المالي العالمي.

يذكر أن الملاذ الضريبي أو ما يسمى بالجنة الضريبية هو تعبير يطلق على المناطق التي تفرض ضرائب منخفضة، أو لا تفرض أي ضرائب على الإطلاق. وتتمتع الدول التي تضم هذه المناطق بقوانين صارمة لتحافظ على سرية حسابات عملائها الأجانب فتساعدهم بذلك على التهرب من دفع الضرائب في بلادهم الأصلية.

وأعلن الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين في وقت سابق من اليوم، عن نشر تحقيق "أوراق باندورا" الذي يزعم تورط عدد من قادة العالم الحاليين والسابقين، في معاملات مالية خارجية، كما يشمل التحقيق عددا من القادة السياسيين السابقين والحاليين في عدد من دول العالم.