مصرع 8 أشخاص جراء تحطم طائرة فوق مبنى في مدينة ميلانو... فيديو

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لقي 8 أشخاص، بينهم طفل، مصرعهم، جرّاء اصطدام طائرة صغيرة بمبنى قيد الإنشاء في مدينة ميلانو شمالي إيطاليا.

وذكرت صحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية، اليوم الأحد، أن "طائرة صغيرة اصطدمت بمبنى قيد الإنشاء قريب من محطة مترو سان دوناتو، ما أودى بحياة 8 أشخاص بينهم طفل".

وقالت أندريا البالغة من العمر 19 عاما للصحيفة: "رأيت الطائرة تنقلب ثم تحطمت هناك... دوي قوي، ثم قطع من الحديد في كل مكان. شعرت بالخوف، اتصلت بأصدقائي".

كما قال ميشيل بوغليس، مدير المشروع، الذي وصل إلى الموقع: "انطلقت الطائرة في الساعة 13:03 باتجاه مدينة أولبيا. بدأت المشاكل على الفور، مثل مناورات الطيار اليائسة لتجنب الاصطدام. اصطدمت الطائرة بمبنى تحت الإنشاء، على بعد عشرة أمتار من موقف السيارات متعدد التبادل بمترو الأنفاق، وعلى بعد مئة متر من خطوط السكك الحديدية، حيث كان الاتصال الأول بالرقم 112 في الساعة 13:09".