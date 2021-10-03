روسيا تسجّل حصيلة يوميّة قياسيّة للوفيات بكورونا: 890 حالة خلال 24 ساعة

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سجّلت روسيا، الأحد، حصيلة قياسية للوفيات من جرّاء كوفيد-19 بلغت 890 حالة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في ظل تفشي المتحورة دلتا وبطء حملة التطعيم.

ويرفع الرقم الجديد العدد الإجمالي للوفيات في روسيا من جرّاء كوفيد-19 إلى 209,918 حالة في حصيلة هي الأعلى على مستوى أوروبا.

واتُّهمت السلطات الروسية بالتقليل من مدى خطورة تفشي الوباء.

وبموجب تعريف أوسع للوفيات المرتبطة بالفيروس، ذكرت وكالة "روستات" للإحصاءات أواخر تموز أن روسيا سجّلت أكثر من 350 ألف وفاة.

وارتفع عدد الإصابات في روسيا التي تسجّل خامس أعلى حصيلة إصابات على مستوى العالم، منذ أن خيم جمود على حملة التطعيم الشهر الماضي.

وسجلت روسيا الأحد 25769 اصابة، في حصيلة غير مسبوقة منذ 16 تموز، خصوصا في موسكو (4294 اصابة) وسان بطرسبرج (2463).

منذ منتصف حزيران، تشهد روسيا موجة وبائية شديدة بسبب المتحورة دلتا الشديدة العدوى.

ووما ساهم في تفشي الوباء تباطؤ حملة التلقيح حيث تظهر الاستطلاعات أن معظم الروس لا ينوون تلقي اللقاحات ويشككون فيها، إضافة إلى رفع معظم القيود المفروضة وعدم الالتزام بوضع الكمامة.

وتم تطعيم 29,1% فقط من سكان روسيا بالكامل حتى الآن، وفق موقع "غوغوف" الذي يجمع بيانات كوفيد من مختلف المناطق.