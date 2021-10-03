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الـ "FBI" يبحث عن "أردني فلسطيني" بعد سلسلة عمليات احتيال!

3
OCTOBER
2021
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أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" في مدينة سينسيناتي الأميركية مذكرة احتيال بحق شخص يحمل الجنسيتين الأردنية والفلسطينية، اسمه إسماعيل شلش (36 عاما)، تتهمه المحكمة بالاحتيال عبر الإنترنت وغسيل أدوات مالية.
ووفقا لـ"FBI"، فإن شلش يبيع سيارات فارهة عبر الإنترنت لوكلاء سيارات من القطاع الخاص، دون تسليمها أبدا بعد استلامه ثمنها.

وقال مكتب التحقيقات إن شلش أوقع بخمسة ضحايا في أربع ولايات أميركية، بعملية احتيال بلغت حصيلتها 1,7 مليون دولار.
كما قالت الوكالة الفيدرالية إن "شلش حاول الاحتيال على ثمانية أشخاص آخرين في خمسة ولايات، بعملية احتيال كامنت ستكلفهم 3,4 مليون دولار".
ووفقا لـ"FBI"، فقد عمل شلش في بعض الأحيان تحت الاسم المستعار "آرماند بيرغانتي"، وخدع ضحاياه بأن بريغانتي هو شخص آخر.

ندما لم يتم تسليم السيارات، لم يتمكن بعض الضحايا من التواصل مع شلش ولم يستردوا مبالغهم.
ووصفت "FBI" شلش بأنه ذكر أسود الشعر وبني العينين، يبلغ طوله 183 سنتيمترا، ووزنه 97,5 كيلوغراما.

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