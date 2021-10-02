وسائل إعلام أفغانية: "طالبان" تعدم ضابطا سابقا بعد 50 يوما من احتجازه

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أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن حركة "طالبان" التي عادت إلى سدة الحكم في البلاد أعدمت ضابطا رفيع المستوى عمل سابقا في أجهزة الأمن الأفغانية في ولاية غزني.

ونقلت وكالة "آماج نيوز" أمس الجمعة عن عبد الحي، نجل الضابط السابق محمد هاشم خلجي، قوله إن والده الذي كان قائدا للمنطقة الأمنية الأولى في مدينة غزني استسلم إلى "طالبان" طوعا مع كل أسلحته لدى سقوط المدينة في يد الحركة قبل 50 يوما.

وذكر نجل القتيل أن والده أعدم مساء اليوم السابق، ولم يُسمح لأفراد عائلته بلقائه خلال فترة احتجازه.

ونشرت الوكالة صورة تظهر جثة القتيل.

ولم تعلق "طالبان" على الموضوع بعد.