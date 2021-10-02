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خلال أول 8 أشهر من 2021.. مصر تكشف عن حجم صادراتها من الذهب

2
OCTOBER
2021
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سجلت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة نحو 750 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من 2021، مقابل 2.212 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020 بتراجع بنسبة 66%.

 

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري في مصر، انخفاض صادرات الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال شهر يونيو الماضي، لتسجل 58 مليون دولار، مقابل 172 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2020.

وصدرت مصر الذهب والحلي والأحجار الكريمة لنحو 32 دولة خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري، من بينها 10 دول لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من 2020 تضمنت (الصين، اليمن، اتحاد ماليزيا-مالاوي سابقا، غيانا الفرنسية، إثيوبيا، العراق، تشيلي، كوريا الجنوبية، زامبيا-روديسيا الشمالية، تونس).

وسيطرت كندا على نحو 48% من إجمالي صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة، لتحتل المرتبة الأولى بقائمة المستوردين،  بقيمة 360 مليون دولار، مقابل 512 مليون دولار، بتراجع نسبته 30%.

وتراجعت الإمارات لتحتل المرتبة الثانية بقائمة الدول المستوردة للذهب المصري مستحوذة على 37.5% من إجمالي الصادرات، بقيمة 281 مليون دولار، مقابل 1.545 مليار دولار، بتراجع 82%.

المصدر: صدى البلد

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