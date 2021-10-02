استدعاء رئيس الأرجنتين السابق

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أفادت وسائل إعلام أرجنتينية بأن رئيس البلاد السابق ماوريسيو ماكري، يجب أن يحضر في 7 تشرين الأول الجاري في محكمة فدرالية للإدلاء بشهادته في قضية التجسس على أقارب البحارة المتوفين.

ونقلت صحيفة "Clarin" الأرجنتينية عن أمر المحكمة: "دعا القاضي مارتين بافا، ماكري للحضور أمام المحكمة في 7 تشرين الأول الجاري. وقبل هذا الموعد لا يمكنه مغادرة البلاد".

ويتهم الرئيس الأرجنتيني السابق بالإضافة إلى رئيسي وكالة التحقيق الفدرالية، غوستافو أريباس وسيلفيا ماخدالاني، وعدد من المسؤولين الآخرين، بتنظيم عملية تجسس غير الشرعي على أقارب طاقم غواصة "سان خوان" الغارقة وسفينتي "إيل ريبونتيه" و"ريخيل".