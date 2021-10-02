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إنجلترا تستثني اللاعبين المطعمين ضد كورونا

2
OCTOBER
2021
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أصبح بإمكان اللاعبين المطعمين ضد “كوفيد-19″، الآن السفر للمشاركة في مباريات منتخباتهم ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في البلدان المدرجة على اللائحة الحمراء لإنجلترا.

ولن يضطر اللاعبون المطعمون، المدرجة بلدانهم على اللائحة الحمراء لإنجلترا، للخضوع الحجر الصحي الكامل لدى عودتهم إلى أنديتهم، ما يمكنهم من العودة مباشرة إلى اللعب في مباريات الدوري الإنجليزي.

وتم الإعلان أمس الجمعة عن الاستثناء من الحجر الصحي، بعد اتفاق بين الدوري الإنجليزي الممتاز، والحكومة البريطانية، والسلطات الصحية في إنجلترا.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان: “لقد عملنا عن كثب مع سلطات كرة القدم لتحقيق توازن بين مصالح كل من النادي و(منتخب) البلد، مع الحفاظ على أعلى مستويات الصحة العامة والسلامة”.

وعادة ما يطلب من الأشخاص الذين يصلون إلى إنجلترا من دول مدرجة على اللائحة الحمراء بسبب ارتفاع مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، الخضوع للحجر الصحي لمدة 10 أيام في فندق معتمد من الحكومة.

وأدى هذا إلى غياب العديد من اللاعبين عن مباريات منتخباتهم في التصفيات المؤهلة إلى مونديال “قطر 2022” في أميركا الجنوبية وإفريقيا في ايلول الماضي.

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