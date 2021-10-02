رسائل فضحتها.. "طالبان" تستدعي مترجمين أفغان وتهدّدهم

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على الرغم من التطمينات السابقة التي أطلقتها حركة طالبان عند سيطرتها على العاصمة كابل، وتأكيدها لاحقاً أنها "لن تلاحق المواطنين الأفغان الذين عملوا في مؤسسات أجنبية، إلا أن الوقائه على الأرض بدأت تكشف الحقائق".

فقد استدعت طالبان أمس الجمعة مترجمين أفغان عملوا لصالح هولندا للمثول أمام المحكمة.

ولم تكتف الحركة المتشددة بذلك، بل هددت بالاقتصاص من أقربائهم في حال تخلفهم عن الحضور ، وفق ما أفادت قناة "أن أو أس" الهولندية الرسمية. فقد كشفت رسالة موجهة من طالبان، عرضتها القناة المذكورة، التهديد الواضح والصريح.

إذ أشارت إلى أن "المترجمين لجأوا إلى الاختباء لكن أفراد عائلاتهم سيتحملون المسؤولية في حال عدم مثولهم أمام المحكمة"من أجل إنزال العقاب الشديد بهم كي يتعلم الخونة الآخرون درسا".

أما الشخص الذي تلقى تلك الرسالة، بحسب القناة، فكان يعمل في وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" في أفغانستان، وهو متهم بتلقي "أموال ممنوعة ومخزية" من أجانب.

كما جاء في رسالة أخرى تلقاها مترجم اتهمته طالبان بالمسؤولية عن مقتل بعض عناصرها "سوف ننتقم، واذا لم نتمكن من الامساك بك سنقوم بتسوية الحساب مع أقربائك".

إلى ذلك، ذكرت قناة "أن أو أس" أن جميع المؤشرات تظهر أن "الرسائل التي تحمل أختاما رسمية قد أرسلتها طالبان. وقالت إنها اتصلت بنحو 10 مترجمين أو أشخاص سبق وأن عملوا مع الهولنديين، حيث أعرب الجميع عن أن وضعهم يزداد صعوبة".

يذكر أن "الحركة كانت حضت في حُزيران الماضي المترجمين الذين عملوا مع القوات الأجنبية على التوبة، لكنها طلبت منهم البقاء في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأجنبية مؤكدة أنهم لن يتعرضوا للأذى".

كما أعلنت بعد توليها السلطة مباشرة عفواً عاماً عن مسؤولي الحكومة الأفغانية والمسؤولين العسكريين.

لكن على الرغم من تعهدها بعدم الانتقام، إلّا أن "تقريراً سرياً للأمم المتحدة كان كشف سابقا ملاحقة طالبان للأشخاص الذين عملوا مع القوات الأجنبية".