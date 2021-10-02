أرقام صادمة لوفيّات فيروس كورونا في الولايات المتحدة!

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تجاوز عدد الوفيات بكوفيد-19 عتبة 700 ألف في الولايات المتحدة الجمعة، وفقا لاحصاء قامت به جامعة جونز هوبكنز، وهو رقم يعادل تقريبا عدد سكان العاصمة واشنطن.

تسجيل الولايات المتحدة 700,258 وفاة بالاجمال يعني أن معدل الوفيات اليومي يفوق الألف، في بلد تلقى 55,7 بالمئة من سكانه اللقاح بالكامل بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وبعد استجابة أولية للجائحة كانت محط انتقادات شديدة، نجحت الولايات المتحدة بتنظيم حملات تلقيح فعالة ضد كوفيد تعد الأفضل في العالم.

لكنها على الرغم من ذلك تجد نفسها وقد سجلت أعلى عدد وفيات في العالم، متقدمة على دول مثل الهند والبرازيل، بل انها حتى تواجه ارتفاعا في عدد الاصابات بسبب تفشي متحورة دلتا الشديدة العدوى.

وفي حين وصلت أحدث موجات كوفيد الى ذروتها أواخر آب/أغسطس في العالم، الا ان الفيروس استمر في الانتشار خاصة في الولايات المتحدة.

وفي المقابل تباطأت بشكل كبير حملات التلقيح التي أطلقتها السلطات الأميركية في كانون الأول/ديسمبر، ووصلت الى أعلى معدلاتها في نيسان/أبريل مع اعطاء أكثر من أربعة ملايين جرعة يوميا في بعض الأحيان.

لكن وضع الأقنعة الواقية لا يزال يمثل عقبة أساسية لتحوله الى قضية سياسية ومصدر انقسام بين الأميركيين، وقد سعى بعض حكام الولايات الجمهورييين كما في تكساس وفلوريدا الى حظر الزامية القناع بحجة ان ذلك يمثل خرقا للحريات الفردية.

ومن ناحية أخرى، أعلنت ولاية كاليفورنيا الديموقراطية الجمعة أن لقاحات كوفيد ستكون إلزامية لجميع الطلاب.

وفي واشنطن وضعت مئات آلاف الأعلام البيضاء على العشب أمام ناشونال مول القريب من البيت الأبيض احياء لذكرى الذين توفوا بكوفيد في الولايات المتحدة.

وبلغ عدد الوفيات الاجمالي في العالم جراء الفيروس منذ تفشيه 4,8 مليون شخص، وفقا لإحصاء لوكالة فرانس برس بالاستناد الى مصادر رسمية.