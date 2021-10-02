living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أرقام صادمة لوفيّات فيروس كورونا في الولايات المتحدة!

2
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تجاوز عدد الوفيات بكوفيد-19 عتبة 700 ألف في الولايات المتحدة الجمعة، وفقا لاحصاء قامت به جامعة جونز هوبكنز، وهو رقم يعادل تقريبا عدد سكان العاصمة واشنطن.

تسجيل الولايات المتحدة 700,258 وفاة بالاجمال يعني أن معدل الوفيات اليومي يفوق الألف، في بلد تلقى 55,7 بالمئة من سكانه اللقاح بالكامل بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وبعد استجابة أولية للجائحة كانت محط انتقادات شديدة، نجحت الولايات المتحدة بتنظيم حملات تلقيح فعالة ضد كوفيد تعد الأفضل في العالم.

لكنها على الرغم من ذلك تجد نفسها وقد سجلت أعلى عدد وفيات في العالم، متقدمة على دول مثل الهند والبرازيل، بل انها حتى تواجه ارتفاعا في عدد الاصابات بسبب تفشي متحورة دلتا الشديدة العدوى.

وفي حين وصلت أحدث موجات كوفيد الى ذروتها أواخر آب/أغسطس في العالم، الا ان الفيروس استمر في الانتشار خاصة في الولايات المتحدة.

وفي المقابل تباطأت بشكل كبير حملات التلقيح التي أطلقتها السلطات الأميركية في كانون الأول/ديسمبر، ووصلت الى أعلى معدلاتها في نيسان/أبريل مع اعطاء أكثر من أربعة ملايين جرعة يوميا في بعض الأحيان.

لكن وضع الأقنعة الواقية لا يزال يمثل عقبة أساسية لتحوله الى قضية سياسية ومصدر انقسام بين الأميركيين، وقد سعى بعض حكام الولايات الجمهورييين كما في تكساس وفلوريدا الى حظر الزامية القناع بحجة ان ذلك يمثل خرقا للحريات الفردية.

ومن ناحية أخرى، أعلنت ولاية كاليفورنيا الديموقراطية الجمعة أن لقاحات كوفيد ستكون إلزامية لجميع الطلاب.

وفي واشنطن وضعت مئات آلاف الأعلام البيضاء على العشب أمام ناشونال مول القريب من البيت الأبيض احياء لذكرى الذين توفوا بكوفيد في الولايات المتحدة.

وبلغ عدد الوفيات الاجمالي في العالم جراء الفيروس منذ تفشيه 4,8 مليون شخص، وفقا لإحصاء لوكالة فرانس برس بالاستناد الى مصادر رسمية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout