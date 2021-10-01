سفير الصومال: وصول منحة مساعدات طبية من الجامعة العربية لمقديشيو لمواجهة الجائحة

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اعلن السفير الياس شيخ عمر سفير الصومال لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وصول منحة من المساعدات المقدمة من مصر وجامعة الدول العربية الى الصومال مساء اليوم الجمعة، في حضور وزيرة الصحة الصومالية، ورئيس بعثة الجامعة العربية لدى مقديشيو والقائم باعمال السفير المصري لدى الصومال.



‎وقال السفير الصومالي في تصريح له عقب وصول طائرات المساعدات الى مقديشو، ان هذه "منحة طبية مقدمة من جامعة الدول العربية بقرار من مجلس وزراء الصحة العرب ومخصصة لوزارة الصحة الصومالية لدعم جهودها في مجال مكافحة وباء كورونا"، مثمنا "الدعم الذي تقدمه الجامعة العربية بقيادة الامين العام احمد ابو الغيط الى حكومة وشعب الصومال".



‎واضاف أن "هذه المساعدات هي دفعة اولى من المنح والمساعدات العربية للصومال، معربا عن تطلعه إلى مزيد من الدعم العربي لبلاده في كل المجالات.



‎ووجه السفير الصومالي الشكر الى الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري لدعمهم المتواصل لبلاده، وتقديم كل التسهيلات الممكنة لإتمام إرسال المساعدات المقدمة من الدول العربية؛ لمساعدة الصومال في مواجهة جائحة كورونا، والتي اقلعت من القاهرة.



و‎من جانبه رحب محمد الجند ‎القائم باعمال السفارة المصرية في الصومال بالإنابة، بوصول المساعدات الطبية المقدمة الى الصومال من جامعة الدول العربية وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا "حرص مصر علي تقديم كل الدعم للشعب الصومالي في كافة المجالات، ودعم عملية بناء القدرات والمؤسسات الصومالية".