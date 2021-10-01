ايدن يوقع مشروع قانون لتجنب إغلاق الحكومة الأمريكية

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بوقع الرئيس جو بايدن اليوم الجمعة على مشروع قانون مؤقت أقره الكونغرس في وقت سابق قبل الموعد النهائي في منتصف الليل لتجنب إجبار الحكومة الأمريكية على الإغلاق بسبب نقص التمويل.

وقال البيت الأبيض، في بيان اليوم الجمعة إنه، "تم التوقيع على الوثيقة كقانون تشريعي"، لافتا إلى أن، بايدن شكر المشرعين الذين شاركوا في العمل على هذه الوثيقة.

وفي وقت سابق، يوم الخميس، أقر الكونغرس الأمريكي، مشروع قانون لتفادي الإغلاق الحكومي.

وصوت غالبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي للموافقة على إجراء أقره مجلس الشيوخ يجنب إغلاقا جزئيا للحكومة من خلال تمويل الجهات الاتحادية خلال السنة المالية الجديدة التي تبدأ يوم الجمعة.

ويتجه مشروع القانون الآن إلى الرئيس جو بايدن، الذي من المتوقع أن يوقع على الإجراء ليصبح قانونا قبل الموعد النهائي في منتصف الليل، عندما يكون التمويل الحكومي الحالي على وشك الانتهاء.

وتحمل عمليات الإغلاق تكاليف اقتصادية كبيرة، إذ يقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن إغلاق 2018-2019 أثر على الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع بمقدار 3 مليارات دولار.

قد يكون الإغلاق الذي يلوح في الأفق الآن ضارا بشكل خاص. في عام 2018، كان الكونغرس قد سن بالفعل خمسة من أصل 12 مشروع قانون للتخصيصات اللازمة لإبقاء الحكومة تعمل، لكن حتى الآن هذا العام، لم يتم تمرير أي شيء.