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واشنطن: ليست لدينا "أي نوايا عدائية" تجاه كوريا الشمالية

30
SEPTEMBER
2021
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قالت الولايات المتحد، يوم الأربعاء، إنها "لا تحمل أي نية عدائية" تجاه كوريا الشمالية وأنها منفتحة على فكرة المفاوضات، بعد أن وصف كيم جونغ أون العرض بأنه "ليس أكثر من خدعة تافهة".
 
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في بيان إن "الولايات المتحدة ليس لديها نية عدائية تجاه كوريا الشمالية".
 
وأضاف البيان: "تدعو سياستنا إلى اتباع نهج عملي محسوب يسعى إلى دبلوماسية جادة ومستدامة مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لإحراز تقدم ملموس يزيد من أمن الولايات المتحدة وحلفائنا وقواتنا المنتشرة".
 
وأضاف المتحدث "نحن على استعداد للقاء كوريا الشمالية دون شروط مسبقة. ونأمل أن تستجيب بيونغ يانغ بشكل إيجابي لتواصلنا" ، مضيفا أن واشنطن تدعم "التعاون بين الكوريتين" باعتباره يساعد على الاستقرار في شبه الجزيرة.
 
وفي وقت سابق، الأربعاء، رفض زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون استئناف الحوار مع الولايات المتحدة، واصفا إياه بأنه غطاء للعداء".
 
واتهم الزعيم الكوري الشمالي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن باتباع سياسة عدائية ضد بلاده، على الرغم من أن حكومة بايدن عرضت مرارا لقاء مسؤولين كوريين شماليين دون شروط مسبقة.
 
هذا وتوقفت المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بعد فشل قمة هانوي في فبراير 2019. 
 
وطالبت واشنطن بيونغ يانغ باتخاذ إجراءات أكثر حسما للتخلي عن الأسلحة النووية، بينما أشارت كوريا الشمالية بدورها إلى أن الولايات المتحدة لم تفعل أي شيء على الإطلاق ردا على خطواتها التطوعية نحو نزع السلاح النووي. كما فشلت مفاوضات العمل الوحيدة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في السويد بالعام المنصرم.
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