عودة السفير الفرنسي إلى واشنطن بعد خلاف بين بلاده والولايات المتحدة

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عاد السفير الفرنسي لدى الولايات المتحدة، فيليب إتيان، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن بعد نحو أسبوعين من الغياب إثر الخلاف بين البلدين حول صفقة الغواصات الأمريكية مع أستراليا، حسبما أفاد مراسل سبوتنيك من المطار.

سبوتنيك. ورفض إيتيان الرد على أسئلة الصحفيين فور وصوله إلى مطار دالاس الدولي في واشنطن يوم الأربعاء.

وكان قد تم استدعاء إتيان إلى باريس في 17 سبتمبر/أيلول ، بعد يومين من تخلي أستراليا عن اتفاق بقيمة 66 مليار دولار للغواصات مع فرنسا لصالح شراكة مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في إطار التحالف الأمني الثلاثي المعروف باسم أوكوس، حيث وصفت فرنسا هذه الخطوة بأنها "طعنة في الظهر" كما استدعت سفيرها من أستراليا.

وقرر ماكرون في 22 سبتمبر، بعد محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن هذه المسألة، إعادة إيتيان إلى واشنطن، كما ناقش وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان القضية مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكين ، مشيرًا إلى أن استعادة الثقة بين الدولتين "ستستغرق وقتًا وعملًا"، على حد تعبيره.

يذكر أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا كانت قد أعلنت، في منتصف سبتمبر، تشكيل ما يعرف بتحالف أوكوس للتعاون الدفاعي والأمني.