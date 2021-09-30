بلينكن يبحث الوضع في أفغانستان مع نظرائه في دول آسيا الوسطى

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بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الـ22 من أيلول الجاري الوضع في أفغانستان، مع نظرائه في كازاخستان وقرغيزستان وتركمانستان وأوزبكستان وطاجيكستان.

وجاء في بيان صدر عن مجموعة دول آسيا الوسطى المذكورة أن الأطراف أكدوا أهمية تخفيف الأزمة الإنسانية المحتملة في أفغانستان ودعت حركة "طالبان" إلى اتخاذ تدابير ضد الإرهاب وضمان تمكين الراغبين من الأجانب والأفغان من مغادرة البلاد.

كما دعا الوزراء في بيان مشترك إلى تشكيل حكومة شاملة تحترم حقوق الإنسان في أفغانستان، مشيرين إلى أهمية دعم الشعب الأفغاني وتسخير إمكانيات دول آسيا الوسطى في جهود مشتركة منسقة لتقديم المساعدات الإنسانية للأفغان.

وتناول الوزراء قضايا مكافحة "كوفيد-19" والتعاون الاقتصادي والأزمة المناخية.

وجرى اللقاء في إطار الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة عبر نظام الفيديو كونفرانس.