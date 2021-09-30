ترامب يرفض ما جاء في كتاب متحدثة البيت الأبيض السابقة

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ما جاء في كتاب ذكريات المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام، بأنه "سيء وغير صحيح".

وقال ترامب في بيان نشرته المتحدثة باسمه ليز هارينغتون على "تويتر"، إن "ستيفاني لم تكن لديها القدرات الضرورية وهذا كان واضحا منذ البداية. وهي أصبحت غاضبة وحزينة بعد طلاقها، ومع مرور الزمن لم يثق بها أحد وحتى لم يفكروا فيها".

وتابع: "كانت لديها مشاكل كبيرة، واعتقدنا أنه ينبغي عليها أن تعالج مشاكلها".

وأضاف: "والآن، شأنها شأن الآخرين، تدفع لها دار النشر المؤيدة لليسار المتطرف أموالا مقابل نشر أشياء سيئة وغير صحيحة".

ووصف الرئيس السابق كتاب غريشام بأنه "هراء ممل للغاية"، مضيفا أنه وأنصاره "تعودوا" على ذلك، و"سيستعيدون صوتهم في المستقبل القريب".

وكانت ستيفاني غريشام التي شغلت منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض في إدارة ترامب، قد ألفت كتابا تحدثت فيه عن تفاصيل عملها في البيت الأبيض، والكثير من الأمور المحرجة للرئيس السابق.