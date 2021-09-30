«الصحة العالمية» تراجع أهداف التطعيم

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تراجع «منظمة الصحة العالمية» أهداف التلقيح العالمية ضد «كورونا»، وذلك بعدما أظهرت أحدث الإحصاءات أنه لن يتم الإيفاء بهدف تطعيم ما لا يقل عن 10 في المائة من سكان كل دولة في العالم بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) الحالي.وحذّرت المنظمة، التي طالبت الدول الأكثر ثراء بالتبرع بمزيد من اللقاحات للدول النامية، من أن العشرات من الدول، معظمها في أفريقيا، لم تقترب حتى من تطعيم 10 في المائة من سكانها، كما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.



وكان المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد ذكر الأسبوع الماضي: «نحن في حاجة لالتزام عالمي قوي لدعم عملية تطعيم ما لا يقل عن 40 في المائة من سكان كل دولة بحلول نهاية هذا العام»، مضيفا أن الهدف المقبل هو 70 في المائة من تعداد سكان كل دولة بحلول منتصف العام المقبل.



في سياق آخر، بدأت الجزائر، أمس، في إنتاج لقاح «سينوفاك» للوقاية من مرض «كوفيد - 19» بالشراكة مع الصين. ويهدف اللقاح المصنع محلياً، الذي يحمل اسم «كورونا فاك»، إلى تلبية الطلب المحلي وتصدير الفائض.