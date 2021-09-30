زعيم كوريا الشمالية: سياسة واشنطن العدائية لم تتغير في ظل إدارة بايدن

نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قوله إن التهديدات العسكرية الأميركية والسياسة العدائية لم تتغير مع تولي إدارة الرئيس جو بايدن السلطة.

وأضاف أن اقتراح واشنطن إجراء محادثات هو ستار للسياسة العدائية.



وأعرب كيم عن استعداده لإعادة فتح الخطوط الساخنة بين شطري كوريا اعتبارا من تشرين الأول.



وقال إن الأمر يعود إلى كوريا الجنوبية لاستمرار المواجهة أو العمل على تعزيز علاقات جديدة مع بيونغيانغ.



وأضاف أنه لا توجد أسباب تدفع كوريا الشمالية لاستفزاز سول أو الإضرار بها.