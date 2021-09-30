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ألمانيا.. نفاد "دمى ميركل" قبل رحيلها عن منصب المستشارية

30
SEPTEMBER
2021
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أنتجت شركة ألمانية لصنع الألعاب دفعة من دمى "دببة ميركل" التي صممت على هيئة المستشارة أنغيلا ميركل، نفدت جميعها قبل رحيل المستشارة عن منصبها.

وتتخذ الدمى يدوية الصنع وضعية ميركل الشهيرة في الوقوف، حيث تحرص المستشارة على أن تلامس أطراف أصابعها بعضها البعض لترمز بذلك إلى قيادتها الهادئة.

 

وقال مارتن هيرمان مدير شركة "هيرمان تويز" التي تديرها عائلته منذ عام 1920: "الزبائن يحبونها، لقد نفدت هذه الدمية. لدينا قائمة انتظار طويلة جدا وبعنا الدفعة الأولى التي تضم 500 دمية في أيام قليلة".

ويصل سعر الدمية إلى 180 يورو فهي ليست رخيصة، لكن هيرمان يقول إن "السعر يعادل الوقت اللازم لصنع الدمى التي تقتبس طريقة ميركل في الملبس وتصفيف الشعر".

وأضاف: "دمية الدب مصنوعة بالكامل هنا ويستغرق صنع الواحدة حوالي أربع ساعات".

ولم تترشح ميركل التي تتولى السلطة منذ عام 2005 لولاية أخرى في الانتخابات التي جرت يوم الأحد وتعتزم ترك منصبها بمجرد تولي الحكومة الجديدة السلطة.

وقد يستغرق هذا الأمر أسابيع أو شهورا في ضوء المحادثات المضنية لتشكيل ائتلاف حاكم.

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