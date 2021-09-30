ألمانيا.. نفاد "دمى ميركل" قبل رحيلها عن منصب المستشارية

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أنتجت شركة ألمانية لصنع الألعاب دفعة من دمى "دببة ميركل" التي صممت على هيئة المستشارة أنغيلا ميركل، نفدت جميعها قبل رحيل المستشارة عن منصبها.

وتتخذ الدمى يدوية الصنع وضعية ميركل الشهيرة في الوقوف، حيث تحرص المستشارة على أن تلامس أطراف أصابعها بعضها البعض لترمز بذلك إلى قيادتها الهادئة.