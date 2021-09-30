اجتماع دولي بالأمم المتحدة غدا الخميس لدعم "الانتقال المدني" في السودان

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يعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، غدا الخميس، اجتماعا دوليا تحت شعار "دعم الانتقال المدني الديمقراطي بالسودان".

والاجتماع تنظمه دولة النرويج والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

الفعالية التي سيتحدث في جلستها الافتتاحية رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وغوتيريش ووزيرة خارجية النرويج إيني إريكسن، تهدف إلى تأكيد دعم المجتمع الدولي لعملية الانتقال المدني في السودان، بحسب المصدر ذاته.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، تلقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية النرويج، وأكد البرهان لإريكسن "حرص المكون العسكري على دعم وحماية الإنتقال الديمقراطي والعمل سوياَ مع رئيس الوزراء والقوى السياسية من أجل إنجاح الإنتقال والتحول الديمقراطي عبر إنتخابات حرة ونزيهة تنتج عنها حكومة مدنية ديمقراطية".

وأشار إلى نجاح القوات المسلحة في إحباط المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدها السودان مؤخرا.

من جانبها، أعربت الوزيرة النرويجية عن ارتياحها لسماع تلك التطمينات من البرهان، متعهدة بنقل فحوى الاتصال مع البرهان للاجتماع المقرر عقده غدا في الأمم المتحدة لدعم السودان.