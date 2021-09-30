إيران تحظر استيراد الأجهزة الكهربائية وفي مقدمتها الكورية بأمر من المرشد

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حظرت إيران استيراد الأجهزة الكهربائية وفي مقدمتها الكورية الجنوبية بأمر من المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي، استجابة لمطالب منتجي الأجهزة المنزلية المحلية.

وبعث مكتب المرشد الأعلى بكتاب إلى الرئيس إبراهيم رئيسي يطالب فيه بمنع استيراد هذه المعدات وعلى وجه الخصوص العلامات التجارية الكورية ويعتبر أن استيراد هذه المعدات سوف يدمر الإنتاج المحلي.

وفور استلام كتاب المرشد، وجه مكتب رئاسة الجمهورية وزارتي التجارة والاقتصاد بمنع استيراد هذه المنتجات.

يذكر أن الشركات الكورية كانت تحتل حصة كبيرة في سوق الأدوات والأجهزة المنزلية في إيران قبل أن تترك هذا السوق بفعل العقوبات المفروضة على إيران ما خلق فجوة كبيرة في السوق الإيرانية وتسبب بنقص حاد وأزمة في أسواق الأجهزة المنزلية.

وتمكن المنتجون الإيرانيون من سد الفجوة وتأمين احتياجات المواطنين من الأجهزة المنزلية، لكنهم متخوفون من تأثير استيراد المصنوعات الخارجية من جديد بعد أنباء عن نية كوريا الجنوبية استئناف توريدها لإيران مقابل أموال إيرانية مجمدة لدى سيئول.